Fifa diz que grupo com coeficiente mais forte é o do Brasil

(foto: Reprodução/Fifa)

A primeira fase da Copa do Mundo de Futebol de 2018, na Rússia, que seus grupos sorteados na sexat-feria (1), conta com grupos fortes, como o da Argentina (Croácia, Islândia e Nigéria) e Alemanha (México, Suécia e Coreia do Sul). No entanto, de acordo com o ranking da Fifa, o coeficiente mais forte pertence à chave do Brasil (Suíça, Sérvia e Costa Rica). O coeficiente leva em conta o ranqueamento das seleções segundo critérios da FIFA.

GRUPO A

Rússia

Uruguai

Egito

Arábia Saudita

GRUPO B

Portugal

Espanha

Irã

Marrocos

GRUPO C

França

Peru

Dinamarca

Austrália

GRUPO D

Argentina

Croácia

Islândia

Nigéria

GRUPO E

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia

GRUPO F

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul

GRUPO G

Bélgica

Inglaterra

Tunísia

Panamá



GRUPO H

Polônia

Colômbia

Senegal

Japão