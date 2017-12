Araucária registra forte aumento de diagnósticos de HIV/Aids em 2017

(foto: Reprodução/TV Prefeitura)

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado na sexta (01), é uma oportunidade de lembrar que o acesso à informação e a prevenção são fundamentais para o evitar o surgimento de novos casos da doença. Em Araucária, o número de diagnósticos do vírus HIV e da Aids, que é a manifestação da doença causada pelo vírus HIV, em 2017 (até 30 de outubro) é muito superior ao registrado durante todo o ano de 2016, conforme dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O teste rápido é um meio muito importante para diagnosticar novos casos e poder dar o encaminhamento para que a pessoa com HIV/Aids possa ter uma boa qualidade de vida.

Segundo o Serviço de Orientações às DST/HIV/Aids de Araucária (SOA), em 2017 (até 30 de outubro) foram diagnosticadas 133 pessoas com o vírus HIV em Araucária (sendo 8 pessoas de fora do município); destes, 84 homens e 49 mulheres. Pouco mais de metade dessas pessoas (71 casos) está na faixa dos 20 a 34 anos, seguida pelos de 35 a 49 anos (45 casos). Em 2016 foram 53 diagnósticos (com 4 pessoas de fora do município).

Já os casos de Aids contabilizam 34 diagnósticos em 2017 (22 homens e 12 mulheres até 30 de outubro) contra 12 em 2016. Dos diagnósticos deste ano, 13 estão na faixa dos 20 a 34 anos e 10 na dos 35 a 49. Como o HIV/Aids “não tem idade”, vale registrar que em 2016 houve 01 diagnóstico de HIV na faixa dos 05 a 09 anos e agora em 2017 foi registrado 01 caso de Aids na faixa dos 65 a 79 anos.

Justificativa - Conforme explicação do SOA, o aumento nos diagnósticos de HIV e Aids no município têm diversas justificativas. Os casos novos de HIV/Aids podem estar vinculados à epidemia de casos registrados de sífilis no Brasil. Uma única relação sexual sem proteção pode ocasionar em contaminação por um conjunto de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). E ter uma das DSTs de lesões (como a sífilis) pode aumentar em 18 vezes a chance de se contrair HIV/Aids.

O registro de pessoas que, até então, não estavam notificadas no banco de dados também contribuiu para o crescimento do número de diagnóstico de HIV/Aids em 2017 em Araucária. A sequência de ações visando realização dos testes rápidos em diversos pontos da cidade ao longo deste ano é outro fator importante para justificar os números. Segundo o SOA, foram realizados 3.572 testes rápidos anti-HIV de janeiro a outubro 2017; com 49 resultados positivos. No caso da sífilis, foram 4.090 testes rápidos no mesmo período; 140 deles positivos. O SOA realiza esses testes e dá o encaminhamento necessário caso o resultado seja positivo.

Teste rápido - Como o próprio nome diz, o teste rápido tem resultado em minutos e o atendimento é sigiloso. Para fazer o teste basta apresentar um documento com foto. Não é necessário agendar o teste ou ter encaminhamento médico. Maiores de 13 anos de idade não precisam estar acompanhados.

O diagnóstico precoce, seguido dos encaminhamentos e cuidados necessários, possibilita melhor qualidade de vida à pessoa com o vírus HIV. Fazer o teste para detectar o vírus é muito importante porque a sua presença pode passar despercebida (assintomática), mas desde a contaminação o vírus é transmissível. Gestantes merecem uma atenção especial para que façam o teste o quanto antes e, em caso positivo, tenham o atendimento adequado para evitar que o vírus seja transmitido para o bebê.

Já o diagnóstico tardio preocupa porque pode ser necessário encaminhar para internamento e até haver risco de morte. De acordo com o SOA, os usuários da Saúde com diagnóstico tardio já costumam relatar sinais como emagrecimento, fraqueza, indisposição, relato de nódulos e ínguas, algumas vezes diarreia diária.

Os usuários do sistema público de saúde podem retirar preservativos gratuitamente nas unidades básicas do município. O SOA atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (sem fechar para almoço). Mais informações: 0800-6424125 ou (41)3901-5190.