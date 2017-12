Prass assina renovação com Palmeiras por mais um ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Prass assinou neste sábado (2) a renovação de contrato com o Palmeiras e comemorou a permanência no clube nas redes sociais. O novo acordo tem validade de um ano. Em post no Instagram, o goleiro destacou o momento da assinatura do contrato e agradeceu pelo fim feliz nas negociações. "Acima de qualquer coisa prevaleceu minha vontade de defender este clube por pelo menos mais um ano", escreveu Fernando Prass. O veterano tinha compromisso com o clube até dezembro deste ano. Desde junho, Prass estava livre para assinar um pré-contrato com outro clube, mas optou por negociar a permanência. O Palmeiras aguardou a reta final das competições para finalizar o acordo, já que, há meses, tanto o goleiro quanto a diretoria tratava a renovação como "algo certo." Mesmo com a permanência de Prass, o Palmeiras segue ativo no mercado para a posição de goleiro. O principal nome é Weverton, do Atlético-PR, que possui compromisso com o clube rubro-negro até maio.