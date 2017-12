Alemanha pode enfrentar Brasil nas oitavas; técnico já projeta amistoso

ALEX SABINO E SERGIO RANGEL, ENVIADOS ESPECIAIS MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Joachim Low, 57, técnico da Alemanha, não havia percebido a possibilidade de enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Pelo sorteio realizado nesta sexta (1º), em Moscou, a seleção brasileira ficou no grupo E. A Alemanha, no F. Se uma equipe terminar como líder da chave e a outra na segunda posição, se enfrentam na primeira fase eliminatória. "Não havia pensado nisso. O que aconteceu em 2014 [a vitória por 7 a 1] foi algo especial. Não vai acontecer de novo. Mas vou usar o amistoso de março tendo em mente que posso enfrentar cedo a seleção brasileira", disse ele, que comanda desde 2006 a atual seleção campeã do mundo. Alemanha e Brasil se enfrentam em amistoso marcado para 27 de março, no estádio Olímpico de Berlim. "Vamos aproveitar as oportunidades que teremos para acertar os últimos detalhes. Temos uma base. Não vamos pensar no passado porque as partidas não se repetem jamais. Vamos enfrentar o México, que foi nosso rival na Copa das Confederações deste ano. Será um jogo totalmente diferente", completa. Low deve observar como reagem atletas jovens, como o meia-atacante Leroy Sané, 21, do Manchester City, em amistoso diante de outro favorito ao título de 2018, como o Brasil. Alegando não ser o momento para falar de um futuro tão distante, ele não quis sequer comentar a possibilidade de deixar a seleção alemã após o Mundial para assumir o Bayern de Munique. Este é um assunto recorrente no futebol alemão. O time mais tradicional do país demitiu o italiano Carlo Ancelotti em setembro e o substituiu com Juup Heynckes até o final da temporada. Low está com a seleção alemã desde 2004. Por dois anos foi assistente de Jurgen Klinsmann. A Alemanha vai enfrentar México, Suécia e Coreia do Sul na primeira fase do Mundial. A estreia será diante dos mexicanos em 17 de junho, em Moscou. Trata-se de um grande freguês dos germânicos na história dos Mundiais. A Alemanha eliminou o México nas Copas do Mundo de 1970, 1986 e 1998.