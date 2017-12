Para Sampaoli, seleção brasileira está 'muito acima da Alemanha'

SÉRGIO RANGEL, ENVIADO ESPECIAL MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli, técnico da seleção argentina, acredita que o grupo do seu país na Copa é mais "equilibrado", mas prevê uma competição mais difícil para o Brasil a partir do mata-mata. Mesmo assim, o técnico argentino deixou claro que a equipe comandada por Tite é a favorita ao título da Copa. Para Sampaoli, o Brasil está "muito acima da Alemanha". "Acho o México muito mais difícil para o Brasil do que a Alemanha. O nível deles não é mais o mesmo. O Brasil está muito acima da Alemanha. Eles não têm uma referência. É uma equipe boa, mas prefiro outros times", disse o argentino, ao voltar da academia do hotel reservado pela Fifa para os treinadores que vão disputar o Mundial. No primeiro mata-mata, o Brasil enfrentará o primeiro ou o segundo lugar do grupo da Alemanha, que tem também México, Coreia do Sul e Suécia. Inglaterra e França também poderão entrar no caminho da seleção antes da final em Moscou. Sampaoli rasgou elogios aos brasileiros. "Vocês têm Neymar, Willian, Coutinho e Gabriel Jesus. Além disso, o Casemiro, Marcelo, Daniel Alves. O que é o Fernandinho? Ele é a peça fundamental do Manchester City", disse o argentino, que foi abraçado por Tite no lobby do hotel, localizado numa das regiões mais modernas de Moscou. Ao ser questionado sobre o grupo da Argentina, que conta com Croácia, Islândia e Nigéria, ele disse que os adversários são difíceis. "É uma grupo mais equilibrado. Todos têm bons jogadores e podem surpreender", acrescentou. CONTRATO DO SÃO PAULO Chamado neste ano para classificar a Argentina para o Mundial, Sampaoli não escondeu que pretende trabalhar no Brasil no futuro. Ele disse que já recebeu várias propostas de clubes nacionais. "Sempre fui mais reconhecido no Brasil do que na Argentina. O Flamengo tentou quatro vezes me contratar. O Corinthians duas. O São Paulo me deu um contrato em branco, mas eu estava na seleção chilena", contou o argentino. Apesar de ser fã dos jogadores brasileiros, Sampaoli disse que não se encantou com o Grêmio, campeão da Libertadores. "O time tem um bom funcionamento, mas foge da essência que gosto de ver no futebol brasileiro", completou. Nesta semana, ele deve visitar as cidades que a Argentina jogará na primeira fase e visitar os o centro de treinamento que abrigará o seu time durante o Mundial.