Temporada para os salva-vidas já começou no Litoral do Paraná

(foto: Reprodução)

Desde os dias 25 e 26 de novembro, estão abertos os postos de Guarda Vidas no litoral paranaense. Apenas no seu primeiro final de semana, o Corpo de Bombeiros contabilizou 105 orientações, 89 advertências e 4 salvamentos nas praias de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

Cada cidade contou com 3 postos de Guarda Vidas abertos, sendo que no sábado, na praia de Caiobá foi realizado o salvamento de uma vítima do sexo feminino, 42 anos, com afogamento de grau 3. Já no domingo, no posto de Santa Terezinha, os guarda vidas foram acionados para atender duas vítimas que estavam na água, sendo que uma delas foi retirada sem gravidade e o seu cunhado, Jean Feitosa, não foi encontrado naquele momento. Após buscas por mergulho e motoaquática sem êxito, a vítima emergiu ainda na praia de Santa Terezinha aproximadamente 3 horas após o afogamento.

O Corpo de Bombeiros orienta para que os banhistas se atualizem sobre os locais onde estão ativados os postos de Guarda Vidas e procurem aproveitar a praia sempre nas áreas protegidas, entre as bandeiras de cores vermelha e amarela.

Durante a temporada, que começa oficialmente no dia 22 de dezembro, os bombeiros terão 89 postos de salva-vidas ao longo das praias do Estado.