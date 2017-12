Ator Geoffrey Rush se afasta da Academia Australiana de Cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Geoffrey Rush se afastou do cargo de presidente da Academia Australiana de Cinema e Televisão neste sábado (2) depois ter sido acusado de ter um "comportamento inapropriado" durante o processo de produção da peça "Rei Lear", em 2015. O anúncio ocorre poucos dias antes de a academia divulgar os vencedores de sua premiação anual. As acusações vieram à tona na última quarta (29), quando a companhia australiana Sydney Theatre Company revelou que havia recebido reclamações a respeito da conduta de Rush durante uma produção de dois anos antes. Rush negou ter cometido qualquer ato impróprio. Nem o teatro nem o ator revelaram o conteúdo da denúncia. A academia australiana afirmou em nota que apoia a ação "que respeita os direitos de Geoffrey à presunção de inocência e ao devido processo, mas também reconhece boa governança corporativa nessas circunstâncias". Rush começou sua carreira nos anos 1980 e participou de filmes como "Piratas do Caribe" e "O Discurso do Rei". Em 1997, venceu o Oscar de melhor ator por sua participação em "Shine - Brilhante".