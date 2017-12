PSG de Neymar perde a invencibilidade no campeonato francês

O Paris Saint Germain (PSG), o todo poderoso do campeonato francês, perdeu sua invencibilidade na competição. Neste sábado (2), perdeu para o modesto Strasbourg por 2 a 1 na casa do adversário.

O Strasbourg briga embaixo na tabela e jogou fechado contra o PSG. Aproveitou dois contra ataques para marcar seus gols. O PSG não jogou bem, e parou no 'ferrolho' do Strasbourg. Neymar também não conseguiu uma boa partida e ainda levou um amarelo por falta dura no fim do jogo.

Mesmo assim, mantém a liderança isolada do Francês, já que até o começo da rodada tinha 10 pontos de diferença para o segundo colocad.