Voluntários da Santa Casa promovem bazar de Natal

O Grupo de Voluntários do Hospital Santa Casa de Curitiba promove nos dias 06 e 07 de dezembro mais uma edição do seu tradicional bazar natalino, com produtos produzidos artesanalmente pelo grupo Mãos Fraternas, formado por voluntárias do hospital.

Serão vendidos diversos produtos artesanais, como panos de prato, toalhas, tapetes, artigos para casa, chaveiros, bolsas, aventais, kits de costura, peças de decoração natalina e muitos mais. Os preços variam de R$1,00 a R$45,00 e os valores arrecadados serão utilizados para compra de materiais utilizados por pacientes do SUS.

A coordenadora do serviço de voluntariado da Santa Casa, Márcia Neto, destaca a importância do trabalho das voluntárias. “As senhoras que organizam voluntariamente este bazar produzem durante o ano todo peças artesanais, que podem ser compradas para presentear alguém ou até mesmo para enfeitar a casa para o Natal”, comenta. Márcia ainda destaca que quem compra está também ajudando o hospital. “Durante o ano passado conseguimos comprar fraldas geriátricas e outros itens de uso pessoal de pacientes do SUS que não têm condições”, completa.

O bazar ocorre no Salão Nobre do Hospital, das 09h00 às 19h00, na quarta e na quinta-feira da próxima semana. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou cartão.

Serviço

Bazar de Natal da Santa Casa – Mão Fraternas

Data: 06 e 07 de dezembro

Horário: 09h00 às 19h00

Local: Salão Nobre da Santa Casa de Curitiba

Endereço: Praça Rui Barbosa, 694.

Informações: 3320-3795