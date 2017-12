Lugano faz último treino pelo São Paulo e Dorival mantém trio da base

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A trajetória de Diego Lugano como atleta do São Paulo está cada vez mais perto do fim. Na manhã deste sábado (2), o zagueiro realizou o último treino pelo time paulista, em leve atividade no CT da Barra Funda. O uruguaio está confirmado para a partida contra o Bahia, às 17h deste domingo, para se despedir da torcida na última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior reuniu o elenco para uma conversa antes do início das atividades e logo passou o comando para os preparadores físicos Pedro Campos e Henrique Martins. Depois, os jogadores disputaram um rachão e encerraram os trabalhos do dia, que contaram com presença massiva de sócios-torcedores, calibrando a mira em finalizações e cobranças de falta. A equipe titular para encarar o Bahia deve ter Sidão, Militão, Lugano, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Shaylon, Cueva e Marcos Guilherme; Brenner. O equatoriano Arboleda se colocou à disposição para dar lugar a Lugano, que não é titular desde 2 de julho, quando o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Flamengo e o então treinador Rogério Ceni acabou demitido. No banco de reservas, Dorival mais uma vez apostará na juventude. Além de Paulo Boia, que já vinha sendo relacionado ao longo do Brasileirão, o volante Liziero, o meia Gabriel Sara e o atacante Bissoli foram convocados. Os três ficaram como opção no domingo passado, na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, repetirão a dose contra o Bahia e logo se juntarão ao time sub-20, que disputa a Copa RS. O meia Igor Gomes, por exemplo, participou do elenco contra o Coxa e já viajou para o Sul - neste domingo, a equipe estreou contra o Lanús e venceu por 1 a 0. Estádio: Morumbi, em São Paulo Horário: 17h Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO) SÃO PAULO Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Lugano, Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon, Cueva; Marcos Guilherme e Brenner T.: Dorival Júnior BAHIA Jean, Éder, Tiago, Thiago Martins, Juninho Capixaba; Edson, Renê Junior, Allione, Régis; Mendoza e Edigar Junio T.: Carpegiani