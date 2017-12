Operação Natal terá mais blitze no trânsito de Curitiba

(foto: Soldado Levi Junior/Arquivo/PMPR)

A Polícia Militar do Paraná lançou na sexta-feira (01) a Operação Natal 2017, que reforça as atividades de policiamento preventivo por conta da maior circulação de dinheiro e de pessoas. O objetivo é evitar crimes, principalmente furto e roubo. Os trabalhos de reforço seguem até o dia 23 de dezembro (sábado). O lançamento em Curitiba foi na Praça Rui Barbosa, centro da cidade, com a presença dos comandantes de unidades, oficiais e das tropas que integram a operação. Na capital são 150 policiais a mais em cada turno de serviço. Nas outras regiões do Paraná somam um efetivo de mil policiais no reforço.

Em Curitiba, além do reforço na vigilância de áreas comerciais, também há reforço de fiscalização pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) na capital, pelo Batalhão de Polícia Rodoviária nas rodovias estaduais e pelos Pelotões de Trânsito das unidades de área nos demais municípios do estado.

Objetivo é evitar crimes de trânsito, como excesso de velocidade e embriaguez ao volante, além de conscientizar os motoristas e demais usuários das vias sobre a prática de direção defensiva a fim de evitar acidentes e mortes. Os trabalhos acontecerão diuturnamente, e serão reforçados nos finais de semana e feriados.