Tradicionais ceias de fim de ano já podem ser encomendadas

Para quem deseja aproveitar as datas para confraternizar com a família e descansar, sem precisar se preocupar com os extensos preparativos para as ceias, a Panificadora Pantucci, no bairro Vila Izabel, já está aceitando encomendas dos principais pratos festivos.

A Pantucci irá receber encomendas para a Ceia de Natal até o dia 22 de dezembro (sexta-feira), às 18h. Os pratos devem ser retirados no dia 24 de dezembro (domingo) na panificadora, das 13h às 18h, ou ainda na Pantucci Trattoria, no bairro Juvevê, das 19h às 20h. Para a Ceia de Ano Novo, as encomendas serão aceitas até às 18h do dia 29 de dezembro (sexta-feira) e os pratos poderão ser retirados no dia 31 de dezembro (domingo), exclusivamente na panificadora, das 12h às 18h.

A Pantucci já tem tradição em oferecer pratos para as ceias de Natal e Ano Novo. E, neste ano, o cardápio está renovado, com novas delícias para deixar as festividades ainda mais saborosas. Uma das novidades é o famoso Filé Wellington, que na Pantucci Trattoria faz muito sucesso em sua versão individual. Para as ceias, será a peça inteira de filé mignon, coberta por cogumelos refogados, envolta em massa folhada, acompanhada molho demi glacê.

As sugestões de carnes especiais para o Natal, do Menu Fim de Ano da Pantucci, incluem também o peru desossado (recheado com brioche, maçã, ameixa e damasco, decorado com frutas natalinas acompanhado de farofa rica e molho madeira), o confit de pato (coxa de pato assada em baixa temperatura ao molho de vinho marsala), o tender bolinha assado (decorado com frutas coloridas, fios de ovos, farofa doce e molho demi glacê), o chester recheado (com farofa de castanha, decorado com frutas e fios de ovos, farofa salgada e molho demi glacê), bacalhau tradicional (assado com batatas, azeitonas, pimentões coloridos e azeite extra virgem) e o pernil de cordeiro (assado lentamente com molho de vinhos tinto e ervas).

Para o Ano Novo, a dica da Pantucci são a costelinha pururuca (costelinha de leitão assada em baixa temperatura, pururuca, acompanhado de farofa rica e molho demi glacê) e o leitão inteiro assado (desossado e recheado, decorado com frutas coloridas e fios de ovos).

Em ambas festas, a Pantucci irá oferecer excelentes opções de acompanhamentos, com destaque para a saborosa lasanha de alcachofra (lasanha de massa verde artesanal recheada com cogumelos frescos e alcachofras e molho cremoso de funghi porcini, gratinada com parmesão). Outra exclusividade do menu é o queijo brie com massa folhada (peça inteira de queijo brie assado envolto em massa folhada e geleia de damasco). Destaque também no Menu Pantucci para o salpicão de chester (peito de chester desfiado, cenoura ralada, maçã, cebola, pimentões coloridos e uva passa com molho de maionese) e o empadão com recheio cremoso de bacalhau ou camarão.

Doce fim de ano

Complementando a ceia, as opções de sobremesas vão deixar as comemorações ainda mais doces. Uma dela é o Naked Cake de frutas vermelhas (massa especial de cenoura, farinha de rosca, raspas de limão e laranja, recheado com cream cheese e frutas vermelhas). Outras sugestões são o Tiramisu (doce clássico italiano com queijo mascarpone, cream cheese, biscoito amareto, café e cacau puro), o cheesecake de limão siciliano com calda de frutas vermelhas, a palha italiana (brigadeiro preto com bolacha ou creme de ninho com bolacha) e as tradicionais rabanadas natalinas. No site da panificadora (www.pantucci.com.br) ou diretamente no balcão do local, é possível conferir mais opções de sobremesas e docinhos.

Serviço:

Ceias de Natal e Ano Novo Grupo Pantucci

Natal: encomendas até o dia 22/12 às 18h. Os pratos deverão ser retirados no dia 24/12 das 13h às 18h na Panificadora Pantucci, ou ainda das 19h às 20h na Pantucci Trattoria

Ano Novo: encomendas até o dia 29/12 às 18h. Os pratos deverão ser retirados no dia 31/12, das 12h às 18h, exclusivamente na Panificadora Pantucci

Panificadora Pantucci

Rua Professor Sebastião Paraná, 270 - Vila Izabel

(41) 3242-8665

Pantucci Trattoria

Rua Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

(41) 3205-3883