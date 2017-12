Solução foi conversar, diz Luiza Possi sobre cenas sensuais com Gabriel Medina

SARAH MOTA RESENDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luiza Possi, 33, escolheu o surfista Gabriel Medina, 23, para protagonizar cenas de beijos e carícias -bem quentes- ao seu lado no clipe "Lembra". Desde segunda (27), o vídeo pode ser visto nos YouTube e em 120 salas de cinema pelo país. "Somos amigos e eu queria alguém com personalidade, alguém que inspirasse essa história de trazer lembranças que ficaram, que inspirasse paixão, vontade", diz a reportagem. A música fala de um casal apaixonado que, após se separar, ficam relembrando o relacionamento. "E o Gabriel inspira muito as pessoas. Ele inspirou uma sensação de poder e de vitória no Brasil em relação ou surfe que não existia. E ele é carismático, é bonito, é meu amigo. Então, tinha a ver." Formada em artes cênicas, não foi difícil para a cantora interpretar as tais cenas sensuais. "A descontração foi conversar, e eu não paro de falar. O diretor pedia para o Gabriel colocar a mão na minha perna e, enquanto isso, eu virava para ele e falava 'e ontem, como foi o surfe?'. Depois pediam para gente aproximar as bocas, e eu falava 'nossa, ontem eu fiz um show que'." Gabriel, estreante no ofício de atuar, ficou um pouco mais tenso, mas nada que atrapalhasse o trabalho. Segundo Luiza, a produção escolheu a dedo detalhes que fizessem o atleta se sentir mais a vontade, como contratar o buffet de uma amiga de sua mãe que há anos faz os quitutes preferidos do atleta. "Tinha muita gente no set de filmagem, muita gente da equipe dele. Fizemos de tudo para ele se sentir amparado, em casa." CIÚMES Luiza garante que o "namorido", o diretor Cris Gomes -eles se conheceram quando ela participou do quadro "Show dos Famosos", que ele produzia no "Domingão do Faustão" (Globo)- segurou bem a onda de vê-la nas cenas ao lado do surfista. "Ele me apoia, me ajuda muito. Então, acho que essa parte do ciúmes ficou pequena perto da torcida que ele tava para dar tudo certo. A cumplicidade fala mais alto." Para 2018, a nova ruiva -ela adotou o visual no final de outubro- promete trabalhar em mais hits "solos". "Quero continuar seguindo a tendência. Acho que é melhor que lançar álbum porque é mais aproveitado. Lançando CD, em dois dias todo mundo já consumiu tudo."