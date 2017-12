Papai Noel chega com carreata de carros antigos no Alto da XV

O clima de Natal toma conta do PolloShop, no Alto da XV. A decoração natalina já está por todos os corredores do shopping e diversas atrações irão movimentar o período pré-Natal. Além das decorações especiais, que contam com muitas luzes, tanto na parte externa quanto interna, diversos elementos nos tons de verde e vermelho, presépio e várias árvores de Natal. Além disso, o Papai Noel marcará presença no shopping.

No dia 02, sábado, o Papai Noel fará sua chegada especial ao PolloShop. O bom velhinho chegará com estilo: uma grande carreata de carros antigos irá trazer o Papai Noel, a Mamãe Noel e Mickey Natalino, até o shopping. A carreata partirá do PolloShop às 19h e irá percorrer por aproximadamente uma hora os bairros Hugo Langue, Jardim Social, Cristo Rei e Alto da XV. A chegada do Papai Noel e demais companheiros ao Pollo, será às 20h, quando os personagens irão passear pelos corredores, cumprimentando e abraçando todos os clientes que estiverem no local, até às 22h. Os carros antigos que participarão da carreata também estarão disponíveis em exposição neste dia, até às 20h30.

A partir do dia 04, segunda-feira, o Papai Noel estará em presença constante no Pollo até o dia 24 de dezembro. Para ver o bom velhinho, os horários serão de segunda a quinta, das 15h às 20h, e de sexta a domingo das 13h às 21h. Na véspera de Natal, para não atrasar a tradicional ceia e “entrega dos presentes”, o horário de visitação ao Papai Noel será das 10h às 17h.

Segundo Andréa Higashiyama, coordenadora de marketing do Pollo, a campanha de fim de ano foi especialmente elaborada para emocionar os clientes. “Queremos manter viva a tradição lúdica do Natal e criar esse clima especial, deixando o espírito natalino ainda mais evidente”, revela.

O cliente que aproveitar a chegada do Papai Noel para fazer suas compras também pode garantir um presentão de Natal para a garagem de casa: a cada R$100,00 em compras, o cliente tem direito a um cupom para participar do sorteio do Jeep Compass zero quilômetro.



Serviço:

Chegada do Papai Noel no PolloShop, com Mamãe Noel, Mickey Natalino e Carretada com Carros Antigos

Dia 02 de dezembro, sábado.

Programação:

19h: Carreta com Carros Antigos levando Papai Noel e companhia sairá do PolloShop percorrendo os bairros Hugo Langue, Jardim Social, Cristo Rei e Alto da XV por aproximadamente uma hora.

20h: Papai Noel e os demais personagens estarão circulando pelos corredores do shopping até às 22h.

20h: exposição dos carros antigos até às 20h30

Papai Noel no Pollo diariamente, entre os dias 04 e 24 de dezembro

De segunda a quinta, das 15h às 20h

De sexta a sábado, das 13h às 21h

Dia 24/12, véspera de Natal, das 10h às 17h

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br