Última rodada do Brasileirão tem 13 dos 20 times brigando por algo. Qual é o seu?

O domingo (3) tem a última rodada do Brasileirão 2017, e promete ser um dos mais emocionantes, já que, dos 20 times na competição, 13 lutam por alguma coisa nesta última rodada.

Sete deles ainda sonham com uma vaga na Copa Libertadores da América de 2018 — Flamengo, Vasco, Botafogo, Chapecoense, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo têm chances de uma das três últimas vagas das seis que a competição oferece. Corinthians, Palmeiras e Santos já estão garantidos. Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e Grêmio, campeão da Libertadores 2017, também confirmaram vaga direta.

Resta uma vaga direta pelo campeonato Brasileiro e duas vagas na repescagem da Libertadores.

Outros quatro times ainda têm chances de uma das seis vagas na Copa Sulamericana — Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória e Coritiba. Para ficar com uma destas vagas, os clubes precisam estar pelo menos até a 14ª colocação. O 15º consegue a vaga se o Flamengo for campeão da Sulamericana de 2017. A final acontece apenas no dia 13 de dezembro.

Na parte de baixo, quatro equipes brigam contra o rabaixamento, dois vão cair. Vitória, Coritiba, Sport e Avaí jogam no domingo de olho nos jogos dos adversários contra a queda. O Vitória pega o Flamengo em Salvador. O Coritiba visita a Chapecoense em Chapecó (SC). O Sport enfrenta o Corinthians em casa, no Recife. O Avaí vai a Santos enfrentar o Peixe.

Todos os jogos serão às 17 horas.

Veja os confrontos de domingo:

Botafogo X Cruzeiro

Vasco X Ponte Preta

Santos X Avaí

São Paulo X Bahia

Atlético Mineiro X Grêmio

Atlético Paranaense X Palmeiras

Sport X Corinthians

Vitória X Flamengo

Atlético GO X Fluminense

Chapecoense X Coritiba