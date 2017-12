Palmeiras vence Ponte com gol de José Aldo e leva novo título na base

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras aumentou o domínio nas categorias de base no Estado de São Paulo. Na tarde deste sábado (2), a equipe alviverde derrotou a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0, para mais de 8 mil pessoas no Estádio do Pacaembu, e conquistou pela sexta vez na história o título do Campeonato Paulista sub-20. O gol do título foi anotado pelo camisa 10 José Aldo, em cobrança de pênalti. A equipe comandada por Wesley Carvalho, que atuou também como auxiliar de Alberto Valentim no profissional, é a terceira a se consagrar a nível estadual neste ano. O Palmeiras termina a temporada como campeão no sub-11 (venceu o Santos), sub-15 (São Paulo) e agora no sub-20. O clube alviverde ainda atuou em mais duas finais de Paulistão: perdeu a decisão do sub-13 para o Corinthians e sub-17 para a Ponte Preta. Ainda entre os jogadores abaixo dos 17 anos, o time foi campeão da Copa do Brasil da categoria ao bater o Corinthians nos pênaltis, na última quinta-feira. O sub-20 entrou em campo com a vantagem de jogar pelo empate neste sábado, depois do placar de 1 a 1 no primeiro jogo. No entanto, o time de Wesley Carvalho se impôs e dominou praticamente todo o confronto no Pacaembu. Próximo ao fim do primeiro tempo, Yan descolou ótimo passe para Leo Passos, que acabou derrubado na área. José Aldo chamou a responsabilidade na cobrança de pênalti, deslocou o goleiro e abriu o placar. Foi o suficiente para o Palmeiras assegurar o título do Paulistão sub-20.