Justiça no Bairro realiza centenas de atendimentos neste sábado

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

A última edição do Justiça no Bairro de 2017, neste sábado (2/12), realizou centenas de atendimentos na Rua da Cidadania do Pinheirinho. O evento é uma realização do Poder Judiciário, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e universidades.

“Finalizamos aqui o último Justiça no Bairro de 2017, com atendimento jurídico para as pessoas que mais precisam e já tendo em vista, em 2018, o casamento coletivo em março, na Arena do Atlético”, comentou a criadora e coordenadora do Justiça no Bairro, a desembargadora Joeci Machado Camargo.

Formalização

A maioria dos atendimentos na Regional Pinheirinho neste sábado foi para formalizar separação de casais. De acordo com Joeci, esse processo ainda gera dúvidas na população e é importante para a regularização de diversos documentos e cadastros. Como é o caso da estudante Evelyn Fernanda Antônio, que em um acordo amigável com o marido, resolveu oficializar a separação após 7 meses juntos.

Sabendo do evento, juntou todos os documentos e foi uma das primeiras a chegar e resolver a situação. Com a orientação dos alunos e professores de direito, e sob a supervisão e despachos dos representantes do Poder Judiciário de plantão, oficializou a separação em menos de uma hora. “Foi bem rápido e de graça, assim já fica resolvido e não precisa ir ao cartório resolver a situação”, comentou a estudante, que levou cópia do processo concluído para casa.

Outro serviço bastante procurado foi a orientação jurídica relacionada à pensão alimentícia. Como é o caso da Michelle Regina de Oliveira Ferreira, moradora do Campo Comprido, que há mais de 6 anos busca um acordo amigável com o pai dos seus dois filhos. Michelle foi orientada sobre o procedimento que precisa ser feito e foi encaminhada para o núcleo de práticas jurídicas da Universidade Positivo, entidade parceira da ação e que atende o bairro onde ela mora.

O educador Irineu Gabriel Diniz esqueceu de levar alguns documentos, quando esteve no Fórum Civil no Centro Cívico para formalizar o divórcio e a guarda da filha mais nova para a mãe. Neste sábado, no Justiça no Bairro, trouxe todos os documentos originais e comprovante de renda, garantindo assim o atendimento. “Foram mais de 20 anos de casado, mas estamos bem e agora estamos aqui acertando a separação e a guarda da filha menor para a mãe. Temos que aproveitar eventos como esse para deixar tudo certo e seguir a vida”, comentou Irineu.

Outras atividades

Quem se deu bem e economizou dinheiro foi o motorista Gilberto Silva, que havia saído de casa para cortar o cabelo e encontrou o atendimento de professores e alunos do Senac oferecendo o corte gratuito. “Sai de casa com uns trocados para cortar o cabelo. Vi o corte gratuito e aproveitei para economizar. Também passei nas barracas de informação para saber da TV digital e dos cursos aqui do espaço. Muito bom o evento, poderia ter sempre”, disse Gilberto.

O público presente no evento também pôde conhecer melhor os serviços fixos oferecidos pela Rua da Cidadania do Pinheirinho, ofertados pelos núcleos regionais e entidades parceiras, como Sanepar, Copel e Detran. “A Rua da Cidadania do Pinheirinho está aberta não só hoje, mas todos os dias, para a população usufruir dela, com atividades esportivas, culturais, de cidadania e apoio ao cidadão”, ressaltou o administrador da Regional do Pinheirinho, João Luiz Cordeiro.

Junto ao Justiça no Bairro, havia a feira de arte e artesanato da Regional, barracas de gastronomia étnica, stand de informações sobre o sinal digital de TV, inscrições para o casamento coletivo, oficina de escultura em frutas e atividades esportivas na recém revitalizada cancha de areia da Regional.

O evento contou com a presença da Procuradora Geral do Município, Vanessa Volpi Bellegard Palácios, e de alunos, professores e coordenadores das universidades: Positivo, FAE, Santa Cruz, do SESC e SENAC.