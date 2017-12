Arthur desfalca o Grêmio no Mundial e clube vai tentar inscrever substituto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio jogará o Mundial de Clubes sem Arthur. O volante tem uma lesão no tornozelo esquerdo e para, de acordo com primeiro parecer médico, por no mínimo 45 dias. A chance de realizar cirurgia ainda não está completamente descartada. Sem o camisa 29, o Grêmio deve consultar a Fifa para saber se é possível fazer uma troca na lista de inscritos. Arthur levou uma pancada no pé esquerdo perto do intervalo do jogo contra o Lanús, na última quarta-feira, na grande Buenos Aires. O volante chegou a voltar para o segundo tempo, mas não aguentou e deixou a partida. No banco, chorou com o quadro. Nesta sexta-feira (1) ele fez exame de imagem em Porto Alegre e o resultado saiu à noite. O Grêmio já sabe que a baixa é certa para o torneio nos Emirados Árabes, mas ainda aguarda definição do tratamento. E por consequência do tempo de parada. Sem Arthur, o clube acionará a Fifa para tentar uma troca na lista de inscritos. Sob alegação de desfalca por motivo de força maior, o Grêmio deverá pedir a inclusão de outro atleta relacionado em uma primeira listagem enviada aos organizadores.