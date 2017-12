Adutora se rompe e afeta distribuição de água

BERNADETE DRUZIAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rompimento de uma adutora com vazamento de água de médio porte provocou a interdição da rua Dona Inácia Uchôa, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo abastecimento hídrico, o vazamento aconteceu por volta das 3h30 deste domingo (3) e afetou a rede de distribuição, que foi fechada para o reparo.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) o rompimento abriu um buraco na via de cerca de 10 metros de largura e 5 metros de profundidade no cruzamento com a rua Dona Brígida.

O fornecimento de água ficará interrompido nos bairros de Vila Glória, Cambuci e Vila Deodoro e deve atingir aproximadamente 40 mil pessoas, conforme avaliação da Sabesp. Até às 5h40, a companhia não tinha previsão do prazo para o término do serviço. As alternativas da CET para o trânsito na região são as ruas Gaspar Lourenço e da União para quem trafega no sentido bairro-centro, e pelas ruas Dona Carolina e Baltazar Lisboa para quem vai na direção oposta.