Casamento de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro atrai curiosos

TANIA CAMPELO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro se casaram neste sábado (2) no Hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão. A cerimônia ao ar livre, celebrada pelo padre Boanerges Waldemar Bueno, começou por volta das 19h, com a presença de cerca de 250 convidados. Entre os convidados, Rodrigo Faro, Roberto Justus, Rodrigo Bocardi, Márcio Canutto, Sabrina Sato, Gloria Vanique, Otávio Mesquita e Cesar Filho.

A festa, assinada pelo designer Renato Aguiar, teve decoração que contemplou a natureza de Campos do Jordão. Na trilha sonora, músicas como "Garota de Ipanema" (Ticiane é filha de Helô Pinheiro, que inspirou a canção de Vinicius de Moraes e Tom Jobim)). Apesar da chuva, o casamento agitou a cidade serrana e atraiu a curiosidade de moradores e turistas. Alguns ficaram em frente à entrada do hotel para acompanhar e fotografar a chegada de celebridades, mas muitos saíram frustrados, já que poucos convidados pararam para falar com os fãs ou com os profissionais da imprensa.

O empresário e apresentador Roberto Justus, ex-marido de Ticiane, e o apresentador Rodrigo Faro foram os únicos convidados que pararam para falar com os jornalistas. Faro disse que esperava uma festa animada, com muitos amigos. "Vou ver o Roberto Justus cantando, Thiago Abravanel, eu vou cantar também. Vai ser legal, pouca gente, só amigos. Vai ser uma farra", disse Faro, que chegou ao hotel às 18h40 acompanhado da mulher, Vera Viel. Faro ainda deu uma dica para um casamento duradouro. "Se brigar tem que resolver o mais rápido possível.

Tralli e Ticiane começaram a namorar em 2014, após se conhecerem em um salão de cabeleireiro. Em outubro do ano passado, os dois romperam o relacionamento e reataram em maio deste ano. Logo depois, em 12 de junho, Dia dos Namorados, Tralli pediu Ticiane em casamento. Ex de Ticiane, Justus chegou com a atual mulher, Ana Paula Siebert, pouco antes de Faro. Ele disse que deseja muita felicidade aos noivos. "Minha relação com a Ticiane é madura e desejo tudo de melhor para os dois", disse. A filha dele com Ticiane, Rafaela Justus, foi a daminha do casamento.