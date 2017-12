Chuva só chega amanhã e domingo será de calor em Curitiba

(foto: Reprodução/Simepar)

O Sistema Meteorológico do Paraná – Simepar prevê um domingo de calor em Curitiba, com a temperatura chegando até 26º C no começo da tarde. Pela manhã, ficará entre 17º C e 20º C. A tendência é de tempo nublado durante todo o dia. A expectativa é que a chuva só chegue na segunda-feira.

“No domingo áreas de instabilidade se deslocam sobre o Estado do Rio Grande do Sul, mas ainda não influenciam diretamente as condições do tempo sobre o Paraná. Assim, o tempo continua sem eventos de chuva na maior parte do dia e as temperaturas ficam mais elevadas que no dia anterior na maior parte do Estado. Apenas no fim do dia e no período da noite, chuvas isoladas podem ocorrer no sudoeste, divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina”, explica o Simepar.

Em todo o Paraná, a previsão é de tempo seco nesse domingo, com a chuva chegando só na segunda-feira.