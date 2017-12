Motociclistas morrem em acidentes na Grande Curitiba

Acidente com motociclista de 21 anos, em São José dos Pinhais (foto: Divulgação/PRF)

Dois motociclistas morreram na noite de sábado (dia 2) para domingo (3) em rodovias na Grande Curitiba. Os dois acidentes ocorreram na BR-277 em trechos dentro da Região Metropolitana de Curitiba.

O primeiro acidente aconteceu ainda no sábado, no km 106 da BR-277, em Campo Largo. O motociclista de 35 anos seguia na pista sentido Interior do Paraná quando perdeu o controle e caiu no asfaltao. Outra moto, que vinha logo depois, o atropelou. Ele chegou a ser atendido por socorristas, mas morreu no local do acidente.

O segundo acidente foi por volta das 2 horas da madrugada de domingo, no km 74 da rodovia, em São José dos Pinhais. O motociclista de 21 anos caiu e atingiu a grade de proteção que divide as pistas. Ele morreu no local. Uma mulher que estava na garupa da moto foi socorrida e encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Os nomes das vítimas não foram divulgados.