Polícia apreende dois fuzis, munição e crack no Paraná

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

03/12/17 às 10:42 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois fuzis calibre 5,56 milímetros, uma pistola calibre 9 milímetros com seletor para rajada e 960 munições no início da manhã deste domingo (3) em Lindoeste, na região oeste do Paraná.

O arsenal estava escondido em um compartimento oculto, dentro do painel de instrumentos de um automóvel Fiat Idea.

