Prefeitura amplia postos de vacinação contra febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta segunda-feira (4), mais 20 postos de saúde da zona norte de São Paulo passarão a oferecer vacina contra a febre amarela. As novas unidades ficam nos distritos da Casa Verde, Pirituba, Limão, São Domingos, Vila Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros. É a terceira etapa da campanha de vacinação que começou após a confirmação da morte de um macaco por febre amarela no Horto Florestal em 20 de outubro.

O objetivo é vacinar toda a população da zona norte de São Paulo. De 21 de outubro até a última sexta (1º), 1.028.245 pessoas foram vacinadas, segundo a prefeitura. Desde 20 de outubro, foi confirmada a morte de quatro macacos pela doença na capital paulista: dois no Parque Anhanguera, um no Horto Florestal e outro no Parque Ecológico do Tietê. Por precaução, 16 parques foram fechados para visitação. Em Guarulhos, está em análise a morte de um animal. Na última semana, a Prefeitura de Mairiporã confirmou a morte de 22 macacos com a doença.