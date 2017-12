Aposta em novatos leva o Paraná Clube ao acesso

Maidana: o segundo mais jovem do time titular do Paraná, com 21 anos de idade (foto: Franklin de Freitas)

A aposta em novatos levou o Paraná Clube à sua melhor temporada nos últimos dez anos. Em 2017, o clube conseguiu retornar à primeira divisão comandado por novatos e com uma equipe repleta de jogadores inexperientes em campo.

O presidente do clube é Leonardo de Oliveira, de 37 anos. O profissional responsável pelo departamento de futebol é Rodrigo Pastana, 41 anos. E o técnico da equipe foi Matheus Costa, 30 anos, o mais jovem entre os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2017.

O time-base na Série B, considerando os 11 principais jogadores do time na competição, teve média de idade de 24 anos.

Como comparação, o América-MG foi campeão da Série B em 2017 com um time-base com média de idade de 28 anos. Entre os principais jogadores, estavam o goleiro João Ricardo (29 anos), os zagueiros Rafael Lima (31) e Ernandes (30), os volantes Juninho (30) e Gerson Magrão (32), o atacante Luan (29) e o centroavante Bill (33).

Os poucos veteranos do elenco do Paraná, como o goleiro Marcos (41 anos), o lateral Assis (31) e o centroavante Dani Morais (31), foram coadjuvantes na campanha.

Além da pouca idade, muitos dos jogadores contratados pelo Paraná tinham pouca experiência, pois eram reservas nos seus clubes. É o caso do goleiro Léo, 26 anos, que chegou ao clube paranaense com apenas duas partidas como profissional no currículo (uma em 2016 e outra em 2014).

O zagueiro Brock, por exemplo, disputou apenas 19 dos 54 jogos do Brasil-RS em 2016. O meia Renatinho teve em 2017, pela primeira vez na carreira, uma temporada inteira como titular. Foi reserva no Mirassol e no Guarani em 2016.

O TIME-BASE

Principais titulares do Paraná na Série B

Jogador...Idade

Richard................26

Cristovam............27

Brock..................26

Maidana.............21

Igor....................24

Leandro Vilela...22

Gabriel Dias......23

João Pedro........20

Renatinho.........25

Robson............26

Alemão...........28

Média......24 anos