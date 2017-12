Festival gratuito reúne Anitta e Gilberto Gil no mesmo palco

AMANDA NOGUEIRA, ENVIADA ESPECIAL SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Neste domingo (3), a primeira edição do Combina MPB, em Salvador, irá consagrar sua proposta de encontros musicais com a reunião de Anitta e Gilberto Gil em seu encerramento. A base do repertório será de sucessos de Gil, como "Tempo Rei" e "Andar com Fé", e incluirá faixas menos conhecidas, como a recém-lançada "Tocarte", composta para integrar a turnê "Trinca de Ases", com a qual o músico excursiona com Gal Costa e Nando Reis. Anitta deve cantar algumas músicas do baiano e ao menos um de seus próprios hits.

Essa não é a primeira vez que eles se apresentam juntos. Em 2016, a dupla cantou ao lado de Caetano na abertura dos Jogos Olímpicos. Anitta e Gil voltaram a se encontrar em agosto, no Allianz Parque, em São Paulo, em ocasião do lançamento de um novo modelo de carro. O último dia do festival terá início às 19h (horário de Brasília) com show da banda Sinara, formada por filhos e netos de Gilberto Gil, além do compositor e cantor carioca Luthuli Ayodele e do baixista pernambucano Magno Brito.

A banda recebe como convidados os cantores baianos Saulo e Jau. Se repetir como nos dias anteriores, o público deve chegar em peso a partir da segunda apresentação.

Neste domingo, o horário ficará com Johnny Hooker, Daniela Mercury e As Bahias e a Cozinha Mineira, artistas conhecidos por seus discursos a favor da diversidade sexual e de gêneros. A apresentação seguinte não dará descanso ao público e reunirá no mesmo palco a banda BaianaSystem e os rappers BNegão e Emicida. A banda liderada pelo cantor e compositor Russo Passapusso é conhecida por suas letras politizadas e seus shows calorosos e eletrizantes, sempre formando uma grande roda com os fãs presentes. A polícia militar prepara reforço com 160 oficiais -34 a mais do que nos dias anteriores. A expectativa da organização é de 40 mil pessoas compareçam ao festival. O evento ocupa o estacionamento do Wet'n Wild e é transmitido ao vivo pelos canais Bis e Multishow. A jornalista viaja a convite da produção do festival.

COMBINA MPB

QUANDO dom. (3), a partir das 18h (horário local; 19h do horário de Brasília)

ONDE Estacionamento do Wet'n Wild, av. Luiz Viana Filho Paralela, 280, Salvador

QUANTO grátis

NA TV Canal Bis e Multishow