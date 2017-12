Polícia vai até festa rave e detém 40 em São José dos Pinhais

(foto: PMPR)

Ações simultâneas na cidade de São José dos Pinhais, o 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), encaminhou 40 pessoas (cinco por tráfico, 17 por uso de drogas e 18 por perturbação de sossego). Os atendimentos foram feitos após a PM receber denúncias anônimas. Os trabalhos iniciaram-se às 18 horas de sábado (02/12) e prolongaram-se até 4 horas deste domingo (03/12).

De acordo com o Comandante da operação, tenente Otto Luiz Marty, informações repassadas ao 17º Batalhão apontavam que em vários bairros e localidades da cidade havia reclamações sobre tráfico de drogas e de perturbação de sossego. Com a supervisão do tenente Arthur da Silva Marques, equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e do Pelotão de Trânsito deslocaram-se para os endereços e promoveram as abordagens.

“Foram abordados vários estabelecimentos comerciais, locais públicos com aglomeração de pessoas, bem como residências que concentravam as reclamações de moradores. Em cada ponto eram feitas as verificações e adotadas as medidas de acordo com cada caso”, disse o tenente.

Nessa operação foram apreendidos 11 gramas de maconha, emitidos 20 Termos Circunstanciados (18 por perturbação de sossego e dois por porte e uso de drogas), além de 33 pessoas abordadas e 15 veículos vistoriados (12 automóveis e três motocicletas).

Durante os procedimentos, os militares estaduais foram informados de que havia uma festa rave no Del Rey, também em São José dos Pinhais, possivelmente com comércio e uso de drogas. Sob a coordenação do tenente Leandro Pereira, foi montado um bloqueio de trânsito, e além da ROTAM, ROCAM e Pelotão de Trânsito, a unidade aplicou as equipes do Pelotão de Serviços.

A atividade resultou em 183 pessoas abordadas, 53 veículos vistoriados (46 automóveis e sete motocicletas) e na apreensão de 78 gramas de maconha, 15,5 gramas de cocaína, 30 comprimidos de ecstasy e 170 miligramas de clorofórmio. Os policiais militares encaminharam ainda 20 pessoas (13 adultos por uso de drogas, outros dois por tráfico, mais três adolescentes por uso de substância ilícita e dois por tráfico). Durante a operação foram lavrados 15 Termos Circunstanciados, um veículo recolhido por irregularidades e emitidas três notificações de trânsito.

“Recebemos muitas solicitações da população e o 17º Batalhão tem promovido operações, aplicando seu efetivo diuturnamente para inibir o cometimento de crimes, incluindo a perturbação de sossego e o tráfico de drogas, proporcionando mais segurança e tranquilidade para os cidadãos”, explicou o tenente Otto.