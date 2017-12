Requião sinaliza acordo com Osmar Dias para 2018

Requião: para peemedebista, Ratinho Jr é o candidato do governo Beto Richa (foto: Reprodução/youtube)

O senador Roberto Requião (PMDB) sinalizou, em vídeo postado nas redes sociais na última segunda-feira, que pode fazer uma aliança com o PDT do ex-senador Osmar Dias – pré-candidato ao governo do Estado. No vídeo, Requião afirmou que se reuniu com Osmar, e decidiu montar um grupo para formular um programa de governo. Requião tente a ser candidato à reeleição para o Senado, e por essa fórmula, Osmar encabeçaria a chapa para o governo. No vídeo, o peemedebista, entretanto, afirmou não haver definição sobre o cabeça de chapa, por enquanto.

