Icardi alcança façanha histórica, Perisic faz três e Inter de Milão é líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto o croata Perisic marcou três vezes, coube ao atacante argentino Mauro Icardi só um dos gols da importante vitória por 5 a 0 sobre o Chievo que devolveu a liderança do Campeonato Italiano à Inter de Milão na manhã deste domingo. Além de contribuir na conquista dos três pontos, o camisa 9 ainda igualou uma façanha histórica do clube que defende desde a temporada 2013/2014. Na história da Internazionale, apenas Giuseppe Meazza, que jogou no clube entre 1930 e 1936, e Istvan Nyers, que esteve entre as temporadas de 1949 e 1953, conseguiram marcar mais de 15 gols em quatro edições diferentes do Campeonato Italiano, de maneira consecutiva. Após mais de 50 anos, Icardi é o terceiro nome desta lista seleta de goleadores do time com 16 gols marcados em apenas 15 rodadas da competição. Em campo, Perisic abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo depois de um rebote do experiente goleiro Sorrentino na área e Icardi anotou o segundo apenas 15 minutos depois, em uma bola recuperada no meio-campo e com passe de Brozovic em profundidade. No segundo tempo, Perisic fez seu "doblete" particular com um chute cruzado, Skriniar anotou o quarto de cabeça após cruzamento de Candreva e Perisic ainda teve tempo para marcar o quinto gol aos 46 minutos da etapa complementar. Com a goleada, a Inter de Mião retoma liderança do Campeonato Italiano com 39 pontos somados em 15 partidas, contra 38 do Napoli e 37 da Juventus, que haviam se enfrentado na sexta-feira com vitória para o time de Turim. Na próxima rodada, a Juve recebe a Inter sábado, às 17h45.