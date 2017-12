Chapecoense programa uma série de homenagens às vítimas do acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense recebe o Coritiba em casa neste domingo na última rodada do Brasileirão e planejou uma série de homenagens às vítimas do acidente aéreo em Medellín. A comissão técnica e os jogadores relacionados para a partida e entrarão em campo com uma camisa contendo os nomes das vítimas vinculadas ao clube. O jornalista e sobrevivente Rafael Henzel vestirá uma camiseta com o nome de todos os jornalistas que estavam no avião. As crianças que acompanharão os jogadores serão filhos dos atletas que estarão no jogo ou parentes das vítimas. O acidente aconteceu em novembro do ano passado quando a chapecoense viajava a Medellín para disputar a final da copa Sul-Americana. O avião ficou sem combustível e caiu a poucos quilômetros do aeroporto da cidade causando a morte de 71 pessoas.