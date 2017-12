"Preferia facada"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Esse empate em 2 a 2 dói muito. Preferia ter levado uma facada do que este gol". O gol marcado pelo goleiro Alberto Brignoli aos 49 minutos do segundo tempo não só fez o modesto Benevento conquistar seu primeiro ponto após 15 rodadas do Campeonato Italiano, como ainda manchou a estreia do ex-volante Genaro Gattuso como técnico do Milan neste domingo. Anunciado há seis dias, o jogador símbolo da época de ouro do time rubro-negro foi surpreendido pelo empate em 2 a 2 que faz sua equipe cair para a oitava colocação do torneio. "O importante para mim é agradecer aos jogadores, que deram tudo hoje, mas saímos com vergonha por esta m... É um momento ruim. Hoje estamos lambendo nossas feridas, mas houve uma grande sensação de pertencimento e desespero no vestiário, que nos dá a impressão de que podemos alcançar o objetivo de melhorar sob todos os pontos de vista. O que machuca é o gol a 30 segundos do fim, algo estranho. Mas temos que olhar para frente", desabafou o técnico de 39 anos. Depois do empate com o lanterna na estreia, Gattuso terá seu próximo desafio no comando do Milan no próximo domingo, às 17h45, contra o Bologna, em San Siro. O Milan tem 21 pontos, cinco a menos que a Sampdoria, primeiro entre os classificados à Liga Europa.