"Espero que a dentada não seja grande"

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A renovação de contrato de Renato Gaúcho será debatida durante e depois do Mundial de Clubes. Segundo o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, a expectativa é que a 'dentada' não seja muito grande. "O Renato voltaremos de lá (Mundial) renovado", brincou em entrevista à Rádio Guaíba. "Vamos falar da renovação após o Mundial. Espero que a dentada não seja muito grande", completou o mandatário. Portaluppi já deixou claro que começará a conversar apenas durante a disputa do maior campeonatos de clubes do mundo. "Teremos tempo em Dubai", disse ele após o título da Libertadores. Nos bastidores, o Grêmio está otimista. A boa temporada e a idolatria da torcida podem pesar para permanência dele. No entanto, a valorização pela ótima temporada será inevitável. "O Renato ajuda muito o clube quando precisa. A marra dele é da cara para fora. Ele ajudou na renovação do Luan, não importa como, mas ajudou. É um cara que ouve muito, mas toma suas decisões. Vamos tratar disso com serenidade", acrescentou Bolzan. "Nós desejamos que ele fique, e acho que ele quer ficar. No ano passado, dissemos, quando contratamos o Renato, que ele precisaria fazer um trabalho de longo prazo. E estávamos certos. E ele fez neste ano, sem nenhum arranhão. Não pense que apenas o Renato decidiu as preservações. Decidia conosco. E todo planejamento proposto foi aceito. Não foi nada de improviso. Sempre teve o respaldo da direção. E no momento que foi conjugado, acabou dando certo. Não sei se conseguiríamos disputando todos os jogos com titulares", completou. O Grêmio embarca para o Mundial de Clubes na próxima terça-feira. A estreia ocorrerá no dia 12 contra o vencedor da partida entre Pachuca, do México, e Casablanca, do Marrocos.