Holloway volta a nocautear Aldo e mantém cinturão dos penas do UFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não deu para José Aldo. Como foi no UFC 212, Max Holloway derrotou o brasileiro por nocaute técnico neste sábado (2), no evento principal do UFC 218, realizado na Little Ceasars Arena em Detroit. Desta vez, o americano manteve o cinturão dos penas do UFC, em vez de conquistá-lo. A vitória veio no terceiro round. Aldo lutava para recuperar o cinturão dos penas, perdido há seis meses justamente para Holloway, que nocauteou o brasileiro no terceiro round do combate principal do UFC 212, no Rio de Janeiro. A oportunidade de lutar pelo título veio antes do esperado. Aldo tinha luta marcada contra Ricardo Lamas no UFC Winnipeg, mas a oportunidade para enfrentar Holloway acabou aparecendo dois dias antes, com a lesão de Frankie Edgar – que era para lutar no evento principal deste sábado. Com tempo de preparação reduzido, Aldo adotou uma postura cautelosa na luta, que começou com os dois na trocação, embora sem grande agressividade. Enquanto o brasileiro exibia uma feição concentrada, Holloway abusou das provocações - sem sucesso, já que Aldo não perdeu a compostura. A estratégia foi mantida no segundo round, mas Holloway saiu por cima. Com vantagem na envergadura, o americano acertou mais golpes no brasileiro, aproveitando melhor a trocação. Aldo aumentou o número de chutes na base do rival, sem desestabilizá-la, e teve uma troca franca de socos nos minutos finais da parcial. O ritmo acelerado do segundo round deu o tom para o terceiro, para o azar de Aldo. O brasileiro não acompanhou Holloway na trocação franca e, apesar de lutar para se manter de pé, eventualmente foi ao chão. O antigo campeão ainda aguentou deitado mais golpes do americano, mas sucumbiu e foi derrotado por um nocaute técnico. Foi a 19ª vitória da carreira de Holloway, a 12ª consecutiva no UFC e a primeira defendendo títulos - ele ainda tem três derrotas. Já Aldo aumentou para quatro o número de derrotas em seu cartel, que também conta com 26 vitórias. Um detalhe: das quatro últimas lutas que realizou, o brasileiro perdeu três: uma para Conor McGregor e as duas seguidas para Holloway. Veja os outros resultados do UFC 218 Card principal Tecia Torres venceu Michelle Waterson por decisão unânime Eddie Alvarez venceu Justin Gaethje por nocaute no 3º round Henry Cejudo venceu Sergio Pettis por decisão unânime Francis Ngannou venceu Alistair Overeem por nocaute no 1º round Card preliminar Paul Felder nocauteou Charles 'Do Bronx' no 2º round Yancy Medeiros nocauteou Alex 'Cowboy' Oliveira no 3º round David Teymur venceu Drakkar Klose por decisão unânime Felice Herrig venceu Cortney Casey por decisão dividida Amanda Cooper nocauteou Angela Magaña no 2º round Abdul Razak Alhassan nocauteou Sabah Homasi no 1º round Dominick Reyes finalizou Jeremy Kimball no 1º round Justin Willis nocauteou Allen Crowder no 1º round