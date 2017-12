Halo solar enfeita a tarde de domingo em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas)

A tarde de domingo (3) em Curitiba tem muitas nuvens e temperaturas amenas. Mas também um fenômeno que enfeita ainda mais o céu. É um halo solar que se formou ao redor do sol. Da mesma forma que um arco-íris, o halo colorido se forma no entorno de um objeto conforme as condições atmosféricas. Normalmente se forma na troposfera, entre 15 e 20 km de altura.

Chuva

No domingo áreas de instabilidade se deslocam sobre o Estado do Rio Grande do Sul, mas ainda não influenciam diretamente as condições do tempo sobre o Paraná. Assim, o tempo continua sem eventos de chuva na maior parte do dia e as temperaturas ficam mais elevadas que no dia anterior na maior parte do Estado. Apenas no fim do dia e no período da noite, chuvas isoladas podem ocorrer no sudoeste, divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina.