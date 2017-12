SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo após ser nocauteado por Max Holloway na revanche pelo cinturão dos penas do UFC, na madrugada deste domingo (3), José Aldo ganhou elogios de Dana White, presidente do UFC. O “chefão” do Ultimate disse que o brasileiro “não tem mais nada a provar” “José Aldo é um dos campeões mundiais que reinaram por muito tempo por aqui. Ele é uma lenda absoluta, não tem mais nada a provar. Acho que ele precisa se sentar com sua família e decidir o que ele quer fazer em seguida. Ele tem muito dinheiro.... Não sei”, afirmou Dana, que também elogiou o havaiano. “Incrível. A forma que ele lutou, tentando desbancá-lo mentalmente e fisicamente, foi incrível. Ele foi atingido por bons golpes que não precisava tomar só para provar que poderia lidar com isso”, declarou. O presidente do UFC também falou sobre um possível confronto entre Holloway e Conor McGregor. Os dois lutaram em 2013, quando o irlandês levou a melhor na luta que marcou a última derrota do havaiano desde então. “Quem sabe se Conor lutará novamente. Então, sim, se Conor retornar e defender seu título (dos leves), tudo é possível”, acrescentou.