Tranquilo, Denis deve se despedir do São Paulo de maneira discreta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lugano não será o único jogador a se despedir do São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Morumbi, contra o Bahia. A partida pode marcar o adeus de Denis com a camisa do Tricolor paulista. Ao contrário do zagueiro uruguaio, que será titular e alvo de todas as homenagem da torcida, o goleiro provavelmente ficará no banco de reservas e passará quase despercebido. Denis está no São Paulo desde 2009. Aliás, ele fez a sua estreia com a responsabilidade de substituir Rogério Ceni apenas três dias depois de acertar a sua transferência da Ponte Preta. Na ocasião, no dia 25 de janeiro de 2009, ele não se intimidou ao pegar a vaga do ídolo, que estava lesionado, e ajudou o Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa. No entanto, apesar de ser o jogador com mais tempo de clube entre os profissionais no atual elenco, ele não deve renovar o seu contrato. O goleiro tem acordo com o Tricolor só até o fim deste ano e deve defender outra equipe na próxima temporada. Apesar da situação, o jogador se mostrou tranquilo nos seus últimos dias de treinamento no CT da Barra Funda e estava quase sempre nas brincadeiras com os companheiros. Segundo pessoas próximas, ele aguarda o fim do Campeonato Brasileiro para analisar propostas e definir o seu futuro. Por outro lado, para reforçar o elenco, o São Paulo está muito perto de fechar com Jean, justamente o goleiro do Bahia, adversário deste domingo. Considerado reserva de Rogério Ceni entre 2009 e 2015, Denis teve a chance de se firmar no time titular em 2016, quando o astro se aposentou. O goleiro não conseguiu se consolidar no time e foi perdendo espaço. No começo deste ano, sob o comando de Rogério Ceni, ele até teve oportunidades para mostrar serviço, mas não rendeu o esperado e viu Sidão e Renan Ribeiro ficarem à frente na disputa por posição. Para complicar ainda mais, o salário do arqueiro, na casa dos R$ 200 mil, é considerado alto para um reserva pelo departamento de futebol. No total, Denis disputou 173 partidas pelo São Paulo - sendo apenas nove neste ano. O seu último jogo como titular foi contra o Defensa y Justicia, no empate por 0 a 0, fora de casa, no dia 5 de abril, ainda pela Copa Sul-Americana.