Range Rover SVAutobiography um SUV de primeira classe

Versão long wheelbase, com entre-eixos estendido. (foto: Divulgação)

A Land Rover apresenta no Salão de Los Angeles a linha 2018 de seu mais luxuoso veículo: o modelo é totalmente desenvolvido pela Divisão de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover (SVO) e oferece uma combinação incomparável de tecnologia de última geração e também está disponível na versão long wheelbase, com entre-eixos estendido. Os assentos traseiros, estilo classe executiva de uma aeronave, são fundamentais para o apelo extremamente luxuoso do novo Range Rover SVAutobiography. Combinados com o entre-eixos estendido, eles oferecem um espaço traseiro para as pernas de mais de 1,2m, enquanto o assento com profundas intercalações na espuma oferecem um bem-estar aprimorado para os passageiros. Com uma capacidade de reclinação de 40 graus, função de massagem com pedras quentes, apoios de panturrilha aquecidos e descansos para pés, a cabine traseira promete uma experiência sem igual aos passageiros.

O console central estende o comprimento total da cabine, e as tecnologias do novo modelo também permitem que os passageiros fechem as portas traseiras usando botões convenientemente localizados no console traseiro. As mesas traseiras desdobráveis eletronicamente e as telas de entretenimento traseiras integradas garantem que os clientes possam usar a conectividade WiFi 4G para trabalhar confortavelmente ou relaxar, enquanto a geladeira escondida entre os bancos traseiros pode gelar duas garrafas de vinho ou até quatro garrafas de 600 ml. O elegante e intuitivo sistema de entrenimento Touch Pro Duo da Jaguar Land Rover, conta com duas telas touchscreen de alta definição. As informações podem ser deslocadas de uma tela para outra, oferecendo funcionalidades incomparáveis e alta facilidade de uso. O Range Rover SVAutobiography será produzido exclusivamente de forma artesanal no Centro Técnico SVO em Warwickshire, no Reino Unido. A Land Rover Brasil não tem previsão para a chegada desse modelo, com essas especificações técnicas e motorizações, ao mercado nacional.