BMW lança versão roadster do esportivo i8

Conversível será lançado em maio de 2018 (foto: Divulgação)

O BMW i8, o esportivo híbrido plug-in de maior sucesso no mundo, acaba de ganhar uma versão roadster, conversível, que será apresentada oficialmente no mês que vem, durante o Salão do Automóvel de Los Angeles, nos Estados Unidos, e seu lançamento global confirmado para maio de 2018. Tanto o BMW i8 Coupé quanto o i8 Roadster são equipados com a tecnologia BMW eDrive, que agrega um motor elétrico capaz de entregar o equivalente a 143 cv de potência e 250 Nm de torque, e funciona de forma sincronizada a um motor a combustão, de três cilindros, de 1.499 cm³, movido a gasolina, e dotado de tecnologia BMW TwinPower Turbo, apto a gerar 231 cv e 320 Nm. O motor elétrico é responsável por impulsionar as rodas dianteiras, enquanto o outro motor movimenta as rodas traseiras. A velocidade máxima é de 250 km/h. Já a aceleração de 0 a 100 km/h da nova variante é feita em 4,6 segundos – 0,2 s a mais que o Coupé. Assim como o i8 primogênito, a versão conversível traz portas estilo asa de gaivota, faróis de LED, design aerodinâmico e novos bancos esportivos. O teto retrátil pode ser estendido ou recolhido em 15 s, a velocidades menores que 50 km/h. Entre os itens opcionais destacam-se revestimentos internos de fibra de carbono e cerâmica, head-up display, com luz indicadora para troca de marchas (shift-light), e rodas de 20 polegadas.