IPVA de R$ 159 mil

Os proprietários de duas Ferrari F12 tdf, com valor venal de R$ 3,9 milhões cada, terão de desembolsar R$ 159.268,64 para pagamento do IPVA no ano que vem. A alíquota no Estado de São Paulo, onde são emplacadas, é de 4%.

Preços doXC40



A Volvo divulgou os preços do XC40, SUV compacto inédito que marca sueca vai lançar no Brasil no primeiro trimestre de 2018. A pré-venda começa em janeiro, inicialmente com três versões: a de entrada, por R$ 169.950, a intermediária Momentum, por R$ 189.950, e a topo de linha R-Design, por R$ 209.950. Todas as configurações trazem sob o capô motor 2.0 turbo de quatro cilindros em duas diferentes configurações. Na mais barata, ele rende 190 cv de potência, enquanto nas duas mais caras a cavalaria sobe para 254 cv - com essa potência, a transmissão é automática de oito marchas.

SsangYong

A SsangYong confirma o lançamento de seus primeiros quatro novos modelos no Brasil para o primeiro trimestre de 2018: os SUVs Korando, Tivoli, XLV e a picape Actyon estarão na rede de distribuição em faixa de preço que começa em R$ 85 mil e vai até R$ 150 mil.

EcoSport PCD

A Ford começou a disponibilizar o EcoSport para pessoas com deficiência (PCD). A novidade é na verdade a versão de entrada SE 1.5 automática, cujo valor cai dos R$ 82.990 cobrados normalmente para R$ 63.072, uma diferença de R$ 19.918, que inclui isenção de IPI e desconto oferecido pela fabricante. O bônus é para compensar a falta de isenção de ICMS, pelo fato de o SUV custar mais que o teto de R$ 70 mil estabelecido na legislação para esse público.