Valencia perde com um a mais e não consegue encostar no Barça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate do Barcelona contra o Celta em Camp Nou abriu uma possibilidade valiosa para o Valencia: em caso de vitória neste domingo (3), no complemento da 14ª rodada do Campeonato Espanhol, a diferença para os líderes poderia ser reduzida a apenas dois pontos. Em campo, o time dos brasileiros Neto e Gabriel Paulista decepcionou: mesmo com um jogador a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, o Valencia foi derrotado por 1 a 0 pelo Getafe e perdeu a melhor chance de encostar no Barça até o momento.

O Valencia estava invicto na competição até o início da rodada, e também perdeu a marca agora defendida apenas por Barcelona e Atlético de Madrid. Com dois cartões amarelos, Arambarri desfalcou o time da casa a partir da metade do primeiro tempo, mas o Getafe segurou a pressão do Valencia e alcançou a vitória com um gol marcado por Markel Bergara aos 21 minutos da etapa complementar, frustrando o sonho do vice-líder de entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

No primeiro tempo, o Getafe já havia tido um gol anulado na partida, mas foi muito pressionado nos minutos finais, quando o goleiro Guaita brilhou. Após a derrota fora de casa, o Valencia fica estacionado nos 31 pontos, a cinco do líder Barcelona, mas com um a mais que o Atlético de Madrid e dois à frente do Real Madrid, que fecha o grupo de classificados à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.