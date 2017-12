Weverton é cortado da relação do Atlético-PR contra o Palmeiras

Weverton (foto: Geraldo Bubniak)

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Weverton não fará sua possível despedida do Atlético-PR contra o Palmeiras, neste domingo (3), 17h, na Arena da Baixada. O goleiro foi cortado da relação de jogadores que atuam. Ele é cotado para se transferir para o próprio Palmeiras, mas ainda tem pendências contratuais. Seu contrato com o Atlético se encerra em 29 de maio de 2018, mas desde o último dia 28 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Não há a confirmação de que o fez com o Palmeiras justamente por conta da multa que precisa ser paga ao clube de Curitiba -ou ao menos alguma compensação com jogadores. A reportagem apurou que Weverton já teria fechado as bases salarias com o Palmeiras e que há a promessa de que ele seja titular.

Para se apresentar em janeiro, Weverton precisa negociar uma liberação antecipada do Atlético, que tem interesses em jogadores do clube paulista, como os meias Raphael Veiga e Hyoran e o atacante Erik. A escalação do Atlético deverá ser divulgada por volta das 16h. Santos e Léo disputam a vaga no gol da equipe.