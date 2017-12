Festas tradicionais fortalecem a economia dos municípios e do Estado

Richa: governador participou da 12ª Festa do Leitão Desossado na Grelha (foto: Jaelson Lucas/ANPR)

O governador Beto Richa participou neste domingo (3), em Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste do Paraná, da 12ª Festa do Leitão Desossado na Grelha. O evento, considerado uma das maiores festas gastronômicas do Paraná, reuniu 6 mil pessoas de toda a região e também de outros estados. O número de participantes é o dobro da população da cidade, que tem 3 mil habitantes.

Richa destacou que festas tradicionais como a de Bom Sucesso do Sul fortalecem o turismo e são importantes para a economia dos municípios e do Paraná. “É uma belíssima festa, que reúne milhares de famílias e se consolida a cada ano. Além da confraternização, o turismo de eventos movimenta a economia, gera emprego e renda”, disse. “O Paraná tem procurado estimular os diversos segmentos turísticos. Nosso turismo gastronômico e de eventos é muito forte”, afirmou.

O governador também salientou que o evento demonstra a pujança da agropecuária no Sudoeste, região caracterizada pelas pequenas e médias propriedades rurais. Ele afirmou que o governo estadual tem sido parceiro da agricultura com a liberação de equipamentos, programas de incentivo à produção e a readequação das estradas com o programa Patrulha do Campo.

O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, explicou que a região Sudoeste é uma das principais produtoras de suínos do Paraná, que tem o maior rebanho e ocupa a segunda posição no abate de porcos no Brasil.

“Bom Sucesso do Sul é o município que mais produz riquezas por hectare no Paraná, com uma agricultura formada por pequenos e médios agricultores, mas muito competente e de alto resultado”, afirmou. “E o município encontrou um jeito próprio de valorização da cultura e da gastronomia local, promovendo a Festa do Leitão Desossado, que movimenta a cidade”, disse.

HISTÓRIA – Até 2004, o município de Bom Sucesso do Sul, que teve sua emancipação política em 1993, tinha como prato típico o Porco no Rolete. Como o prato é também tradicional na cidade de Toledo, no Oeste do Estado, em 2005 a prefeitura resolveu mudar para o Leitão Desossado na Grelha. O evento passou então a integrar o Livro das Festas Populares do Paraná.

Cerca de 300 voluntários trabalham para servir os 280 leitões que são assados para a festa, contou o prefeito Nilson Feversani (Nitcho). “É uma festa muito tradicional, que reúne o dobro da população da cidade, vem gente de todo o Sudoeste do Paraná, de Santa Catarina e até do Mato Grosso”, disse. “Estamos na 12ª edição e é a primeira vez que um governador participa da festividade. Ficamos muito agradecidos”, afirmou.

A festa é organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Bom Sucesso do Sul (ACEBSS), com o apoio do Centro de Tradições Gaúchas Lenço Branco e a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul. Neste ano, a administração municipal construiu um novo centro de eventos, de 6 mil metros quadrados, para realizar a festa.

ESTRADAS – Além da gastronomia, o evento contou também com um show do tradicional grupo gaúcho Os Monarcas. O sanfoneiro do conjunto, Gildinho, disse que percorre vários estados brasileiros com o grupo e elogiou o governador Beto Richa pelas obras nas rodovias do Estado.

“O Paraná é o maior campo de ação dos Monarcas, mas nós também viajamos outros estados do Brasil como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tudo por estrada”, disse. “Cumprimentei o governador pelas melhorias nas estradas do Paraná de uns anos para cá. Aqui está muito melhor que nos outros estados, as entradas das cidades, os trevos, foi pensado em tudo”, afirmou.