Curitiba recebe encontro sobre drones nesta semana

Na quarta e quinta-feiras, Curitiba sediará o Dronegócios Meeting Curitiba, um encontro na Fiep sobre drones que vai contar com seminário, cursos e mostra de tecnologia. O Seminário tem a finalidade de mostrar o potencial de negócios da inteligência embarcada e sensores dos diversos tipos instalados nos drones para usos profissionais. São esperados, no evento, profissionais que atuam no desenvolvimento de softwares, robótica, educação, agricultura, infraestrutura, inspeções de obras, mapeamento, topografia, meio ambiente, telecomunicações, transportes, gestão territorial, entretenimento, filmagens profissionais, publicidade, jornalismo e seguros. A programação completa está em https://dronegocios.com/meeting-curitiba.