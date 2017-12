Poloneses celebram. Veja o que estreia nesta semana

A tradicional “Jaselka”, festividade natalina da comunidade polonesa, foi realizada ontem, no Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa. Além do almoço típico, houve apresentações de grupos folclóricos e a encenação do auto de Natal polonês. Durante o mês de dezembro, as casas do Bosque do Papa terão exposições de mais de 100 presépios de diversas regiões da Polônia, pertencentes ao acervo particular de Danuta Lisicki Abreu, e de artesãos descendentes de poloneses.

Ao longo desta semana, acontecem as estreias de outras atrações do Natal de Curitiba. São mais de 100 atrações, segundo a Prefeitura de Curitiba. Uma das mais importantes estreias, será amanhã, quando as apresentações do Natal no Paço Municipal serão encenadas, a partir de 21 horas.

Também amanhã, tem a primeira saída da Caravana de Natal da Coca-Cola. Em Curitiba, a saída será pela Rua XV. Outra saída se dá em São José dos Pinhais, também na Rua XV, às 19h30

O que estreia nesta semana

Hoje

Banda Lyra se apresenta no Parque Tanguá às 20 horas



Amanhã

Caravana de Natal Coca-Cola. Calçadão da Rua XV, em Curitiba, às 19h30, e em São José dos Pinhais, também na Rua XV, às 19h30

Big Belas Band, na Capela Santa Maria, às 20h30

Natal no Paço, às 21 horas



Quarta-feira

4º Natal Felice (Florybal Chocolates Caseiros), às 20h30



Quinta-feira

Concerto Hollywood Soundtrack, Teratro Guaíra, às 20h30



Sexta-feira

Encontro Natalino de Corais, na Catedral de Curitiba, às 19h30



Sábado

Natal na Regional Bairro Novo, às 16 horas

Domingo

Natal das Etnias, no Memorial de Curitiba, às 14 horas