Colombo ganha a primeira mini arena da Grande Curitiba

Equipamento tem quadra sintética e foi instalado em apenas 15 dias (foto: Ricardo Almeida / ANPr)

O governador Beto Richa inaugurou no sábado o espaço Meu Campinho no Colégio Estadual Guaraituba, em Colombo. Ele destacou que é a primeira mini arena dentro de uma escola estadual e confirmou que outras já estão previstas para serem instaladas nas unidades da rede pública. “Queremos instalar essa estrutura em todos os municípios do Paraná diante do sucesso que os espaços têm tido”, destacou Richa.

O Meu Campinho é um quadra multiuso com grama sintética, iluminação e segurança para a prática de esportes. A instalação é feita pelo Governo do Estado, com recursos da Secretaria de Esporte e Turismo.

A mini arena foi instalada em 15 dias para atender os alunos e toda a comunidade da região. A prefeita de Colombo, Beti Pavin, também ressaltou a boa parceria com o Governo do Estado.