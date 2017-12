Araucária irá receber a Caravana do Natal Encantado do Paraná, amanhã, às 19h30, em frente a Associação de Moradores do Iguatemi, no Boqueirão. A caravana é composta por uma carreta-palco de 10 metros de comprimento, toda decorada, que apresentará um espetáculo natalino apropriado para todas as idades e terá também a presença do Papai Noel.

O espetáculo de 40 minutos será apresentado pelo grupo de Teatro Lanteri. Intitulada “Confabulação de um Menino”, a peça conta a história de um garoto e seu avô, abordando de forma criativa e positiva a comemoração do Natal entre gerações e chama a atenção para importância dessa data no que se refere a fé, união, solidariedade e amor. A iniciativa visa levar ações de cultura aos bairros e promover a mensagem de solidariedade e a magia do Natal.

O projeto existe desde 2011 e já atendeu mais de 460 mil crianças em 220 cidades do estado. Uma novidade para esse ano, é a tela de LED presente na carreta, que traz mais tecnologia e possibilita um maior alcance visual para o público. A ação é realizada em uma parceria do Governo do Estado, Provopar e empresas parceiras.