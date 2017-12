Brasil sofre para vencer Túnisia no Mundial feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de handebol, sob o comando do técnico Jorge Dueñas, teve muitas dificuldades para vencer a Tunísia, na segunda rodada da fase de classificação do mundial feminino, que está em disputa na Alemanha. Com muito problemas na defesa, o time brasileiro passou à frente do placar apenas no final da partida. A vitória brasileira por 23 a 22 esteve ameaçada até os minutos finais do jogo. No segundo tempo, além da concentração das jogadoras ter aumentando um pouco na defesa, quem fez a diferença foi a goleira Bárbara, uma das grandes responsáveis pela vitória brasileira. O Brasil, que havia empatado com o Japão na estreia em 28 a 28, terá agora os duelos com os times mais difíceis do grupo. Restam ainda três jogos na fase de classificação, contra Rússia, Dinamarca e Montenegro. Depois de ser campeã do mundo em 2015, o time do Brasil obteve o 10º lugar em 2015. Na Olimpíada do Rio, a seleção feminina de handebol terminou em 5º lugar.