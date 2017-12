População do Litoral do Paraná quadruplica na temporada de verão

Faltam menos de três semanas para o início da temporada nas praias (foto: Franklin de Freitas)

Durante os meses de dezembro a fevereiro, a população do litoral paranaense quadruplica, segundo a coordenação da Operação Verão, do governo do Estado. Conforme as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), somadas as populações dos sete municípios que compõem a região, são quase 290 mil habitantes. Isso significa que durante a temporada de verão, que tem início no dia 22 de dezembro, a população no Litoral fica perto dos 1,2 milhão de pessoas.

" Este aumento do número de pessoas demanda maior estrutura dos municípios, que encontram na Operação Verão uma forma de minimizar os gastos e conseguir oferecer os serviços às pessoas", explica a coordenação da operação. A preparação para a temporada começou ainda em outubro e, desde a semana passada, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros já estão atuando nos balneários do Litoral.

Apenas no seu primeiro final de semana (25 e 26 de novembro), o Corpo de Bombeiros contabilizou 105 orientações, 89 advertências e 4 salvamentos nas praias de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Cada cidade contou com três postos de Guarda Vidas, mas durante a temporada serão 89 pontos com os bombeiros guarda-vidas.

Réveillon

Se a população média no Litoral oscila entre 1 milhão e 1,2 milhão ao longo da temporada, na virada do ano costuma atingir seu pico, quando entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas passam a virada do ano nas praias do Paraná. Houve anos em que a estimativa apontou mais de 2,5 milhões de pessoas no Litoral.