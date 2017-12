Tempo muda em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas)

Um belo halo solar se formou no céu curitibano na tarde de ontem. O fenômeno durou apenas alguns minutos. Naquele momento as temperaturas eram agradáveis na Capital, na casa dos 26ºC. Mas a partir de hoje, uma frente fria começa a atuar sobre o Estado e, entre a tarde e noite, pode chover em Curitiba. Com muitas nuvens o sol deve ficar encoberto boa parte do dia, o que não vai deixar com que as temperaturas subam muito, ficando em 23ºC, segundo a previsão. Amanhã as condições não se alteram, e pode chover de novo.