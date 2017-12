Novas matrículas na rede estadual começam hoje e vão até sexta-feira

As matrículas na rede estadual de ensino começam nesta segunda-feira (4) e vão até sexta-feira (8). Os pais ou responsáveis devem comparecer à instituição de ensino para onde os alunos foram direcionados e confirmar a matrícula do ano letivo de 2018. Maiores de 18 anos podem fazer a própria matrícula. As datas são as mesmas para a educação básica na modalidade especial, tanto na rede estadual quanto em escolas parceiras.

Serão matriculados estudantes que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental, oriundos das redes municipais de educação, bem como estudantes que vão começar o ensino médio na 1ª série.

Após a conclusão das rematrículas e matrículas iniciais, ficará aberto um período, de 18 a 22 de dezembro, para estudantes vindos da rede particular, de outros estados ou que estão mudando de cidade, solicitarem uma vaga em uma escola da rede estadual.

Nos casos em que um aluno de escola estadual deseja se transferir para outro estabelecimento da rede, no mesmo município, é necessário aguardar até o dia 2 de janeiro de 2018. A partir desta data os pais ou responsáveis devem ir até a nova escola verificar a disponibilidade de vagas.